Canevim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 25.06.2019 00:26

Pazartesi akşamlarının yeni dizisi Canevim'in yeni bölümü için heyecan dorukta. İzleyiciler yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Yeni bölümde neler olacağı merak konusu. İşte Canevim 5. bölüm fragmanı...

CANEVİM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer.

ÖMER, CEYLAN'A ULAŞABİLECEK Mİ?

Ömer ise içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya ve Ceylan'a ulaşmaya çalışmaktadır. Öte yandan Elvan'ın, Şevki'nin dükkanını yıkıp dökmesi aileyi yeni bir borç yükünün altına sokmuştur.

ELVAN VE AYŞE NE YAPACAK?

Aile maddi sıkıntılarla boğuşurken, Ayşe'yle ilgili ortaya çıkan yeni bir durum hem hepsini çok üzer hem de Elvan ve Ayşe ilişkisine yeni bir duygusal boyut katar.

MÜJGAN GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Müjgan ise Ayşe'nin ablasının kızı olduğunu yeni öğrenmiştir. Bu olayın iç yüzünü anlamak için sorular sormaya başlar.