Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 21.06.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 18:22

Çakallar Dans 4 filmi nerede çekildi? kimler, konusu ne?

Çakallar Dans 4 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmi ekranlarda gören izleyiciler şimdi merakla Çakallar Dans 4 filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler? ne?

Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler?

Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans film serisinin devam filmi olarak çekilen bir komedi filmidir. Çakallar Dans 4 filmi televizyon ekranlarında bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmle ilgili izleyiciler Çakallar Dans 4 filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler...

ÇAKALLAR DANS 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇakallar Dans 4 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler, konusu ne?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri