Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans film serisinin devam filmi olarak çekilen bir komedi filmidir. Çakallar Dans 4 filmi televizyon ekranlarında bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken filmle ilgili izleyiciler Çakallar Dans 4 filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimler, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler...

ÇAKALLAR DANS 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.