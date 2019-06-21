FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yeni hafta heyecanıyla karşımızda. Yarışmada beş yeni isim yarışacak ve birinci olabilmek adına elinden geleni yapacak. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Haziran yarışmacıları kim? Zuhal Topal'la Sofrada bugün sezon finali ile FOX TV'de izleyicilerle buluşuyor. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 16.30 itibariyle başladı. FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bir final bölümü ile daha karşımızda. Gelin ve kaynanaların birbirleri ve diğer rakipleriyle yaptığı kıyasıya mücadele yine herkesi televizyon başına kilitleyecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 21 Haziran 2019 Cuma haftanın birincisi kim oldu ve 10 bin lira kazandı? İşte detaylar...
21 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada sezon finali bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu
Zuhal Topal’la Sofrada programı sezon finali bölümüyle 21 Haziran Cuma günü ekrana geliyor. Bir sezonu başarıyla geride bırakmakta olan Zuhal Topal, yeni sezonda sürprizlerle ekrana geleceğini belirtiyor. Zuhal Topal’la Sofrada sezon finalinde kim kazanacak? Öğlen kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan ve yapılan yemeklerle farklı bir tat bırakan Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Haziran heyecanıyla karşımıza çıkıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışmada gelinler ve kaynanalar yarışıyor. Kaynanalar gelinlere puan veriyor. İzleyicilerin de büyük bir merakla beklediği yeni haftada yarışacak isimler de araştırılıyor.
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