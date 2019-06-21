FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada yeni hafta heyecanıyla karşımızda. Yarışmada beş yeni isim yarışacak ve birinci olabilmek adına elinden geleni yapacak. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Haziran yarışmacıları kim? Zuhal Topal'la Sofrada bugün sezon finali ile FOX TV'de izleyicilerle buluşuyor. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 16.30 itibariyle başladı. FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bir final bölümü ile daha karşımızda. Gelin ve kaynanaların birbirleri ve diğer rakipleriyle yaptığı kıyasıya mücadele yine herkesi televizyon başına kilitleyecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 21 Haziran 2019 Cuma haftanın birincisi kim oldu ve 10 bin lira kazandı? İşte detaylar...