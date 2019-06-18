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  • 18.06.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 20:02

2. bölüm canlı izle |

Salı akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizisi ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanıyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

dizisi yeni bölümüyle bugün saat 20.00'de ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizi geçen hafta ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

DUYGU NE YAPACAK?

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir.

BÜYÜK SIRRIN KAPILARI ARALANACAK MI?

Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.

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