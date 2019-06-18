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  • 18.06.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 21:36

45. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Sanem ve Can için yeni bir dönem başlıyor!

Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'un yeni bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Sanem'in Can'ın yanına gittiğini bilen Yiğit ise bunu hazmedemiyor. Şimdi izleyiciler . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başlandı. İzleyiciler Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can'la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok.

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