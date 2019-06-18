Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla beklenmeye başlandı. İzleyiciler Erkenci Kuş 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can'la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok.