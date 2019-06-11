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  • 11.06.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 20:14

Kimse Bilmez'in Sevda Eğilmez'i ? Kaç yaşında ve nereli?

Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisi zleyicilerin ilgisini çekti. İzleyiciler şimdi Kimse Bilmez'in Sevda Eğilmez'i sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Özgü Kaya kimdir?

Kimse Bilmez dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Kimse Bilmez ile ilgili detayları araştırıyor. Kimse Bilmez'in Sevda Eğilmez'i sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Kimse Bilmez dizisinde Kerem Cem(Ali) ile büyük bir aşk yaşayacak olan Sevda karakterini oynayacak olan 17 Haziran 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak Eşmeli'dir. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim hayatını devam ettirmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrollerinde oynadığı Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak gerçekleştirmiştir. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.

SEVDA EĞİLMEZ KARAKTERİ HAKKINDA

Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.

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