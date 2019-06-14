Her hafta cuma günü saat 20.00'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi sezon finali bölümüyle geceye damgasını vurdu. Sezon finali bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin izleyicileri şimdi gelecek sezonda neler yaşanacağını merak ediyor. Peki, Mesut ve Aylin ölecek mi? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

AYLİN VE MESUT ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar'da beklenmeyen ayrılıklar yaşanacağı konuşuluyor. Nefes kesen bir bölümle sezon finali yapan diziye Aylin ve Mesut karakterinin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Dizideki iki önemli karakterin Arka Sokaklar'dan ayrılıp ayrılmadığı önümüzdeki sezon netliğe kavuşacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşüyor! Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat'ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan'ı vurur. Volkan'ın hayati durumu tehlikededir.

Nejat'ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih'in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.Tekin Amerika'da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin'e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin'den alır ve dayılarına teslim eder. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan'la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin'i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.