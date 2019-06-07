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  • 07.06.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 09:55

canlı yayınında Ecrin olayında son dakika gelişmesi (7 Haziran)

7 Mayıs'ta kaybolan ve 22 gün sonra köye 1 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan nda akıllara durgunluk veren gelişmeler ortaya çıkmıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde de, Ecrin olayının baş şüphelilerinden biri olan üvey amca darp edilmişti. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı Ecrin Kurnaz olayında yaşanacak son dakika gelişmeleri ve yine gelecek otopsi raporunda. Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Kim öldürdü? Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri ve daha fazlı 'nın son bölümünde...

ATV CANLI YAYIN

Türkiye'nin Mayıs ayının başlarından beri konuştuğu Ecrin bebek evine yakın ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş ve herkesi yasa boğmuştu. Ecrin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler Ecrin'in amcası 'ın üzerinde olduğu için köy halkı ve olayı yakip eden kamuoyu şüpheli olarak bakıyordu. Özellikle Ecrin'in amcasının telefonunun emniyette incelenmesinin ardından ortaya çıkan mide bulandırıcı detaylar büyük tepki çekmişti.

Şimdi gözler Ecrin'den gelecek otopsi raporunda.

EVE GERİ DÖNMÜYOR

3 Haziran canlı yayınına bağlanan ve tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan, suçlamalar nedeniyle eve dönmeyeceğini açıkladı. Bu üzerindeki şüpheleri daha daha arttırdı.

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