ATV CANLI YAYIN

Türkiye'nin Mayıs ayının başlarından beri konuştuğu Ecrin bebek evine yakın ormanlık alanda ölü olarak bulunmuş ve herkesi yasa boğmuştu. Ecrin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözler Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz'ın üzerinde olduğu için köy halkı ve olayı yakip eden kamuoyu şüpheli olarak bakıyordu. Özellikle Ecrin'in amcasının telefonunun emniyette incelenmesinin ardından ortaya çıkan mide bulandırıcı detaylar büyük tepki çekmişti.

Şimdi gözler Ecrin'den gelecek otopsi raporunda.

EVE GERİ DÖNMÜYOR

3 Haziran canlı yayınına bağlanan ve tüm şüpheleri üzerine çeken Özkan, suçlamalar nedeniyle eve dönmeyeceğini açıkladı. Bu üzerindeki şüpheleri daha daha arttırdı.