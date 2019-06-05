Müge Anlı Ecrin Kurnaz olayında son durum ne? İşte bir bir yaşananlar!
Müge Anlı'nın programında işlenen Ecrin Kurnaz olayında birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmış ve tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Peki Ecrin Kurnaz olayında son durum ne? Şimdi takvimi başa saralım... Ecrin Kurnaz evinin önünden kayboldu. Ardından programda ortaya çıkan gelişmeler ağızları açık bıraktı. Ecrin'in annesi, üvey babası, amcası Özkan derken, akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı. Son olarak ise Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ceset ve kıyafet parçalarından henüz sonuç gelmedi. Ecrin Kurnaz olayında ne oldu? İşte bir bir tüm detaylar...
05.06.2019 14:03
- Son Güncelleme: 05.06.2019 14:15
Türkiye'nin gözü kulağı Ecrin Kurnaz'da... 7 Mayıs günü kaybolan ve günlerce aranan Ecrin Kurnaz'dan acı haber 27 Mayıs tarihinde gelmişti. Ecrin ile ilgili son dakika gelişmesinde; Ecrin'in kaybolduğu yere yakın bir mesafede ceset parçaları, ayakkabı ve bebek kazağı bulunmuştu. Ecrin olup olmadığı henüz net değil. Otopsiden sonra her şey netleşecek.
Ancak Müge Anlı'nın programında işlenen olay o kadar karışık ki akılların karışmaması mümkün değil. Müge Anlı, Ecrin bebek olayını baştan sona yaşananları sizler için derledik. İşte Ecrin Kurnaz olayında son durum...
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