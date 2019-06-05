Müge Anlı Ecrin Kurnaz olayında son durum ne? İşte bir bir yaşananlar!

Türkiye'nin gözü kulağı Ecrin Kurnaz'da... 7 Mayıs günü kaybolan ve günlerce aranan Ecrin Kurnaz'dan acı haber 27 Mayıs tarihinde gelmişti. Ecrin ile ilgili son dakika gelişmesinde; Ecrin'in kaybolduğu yere yakın bir mesafede ceset parçaları, ayakkabı ve bebek kazağı bulunmuştu. Ecrin olup olmadığı henüz net değil. Otopsiden sonra her şey netleşecek.

Ancak Müge Anlı'nın programında işlenen olay o kadar karışık ki akılların karışmaması mümkün değil. Müge Anlı, Ecrin bebek olayını baştan sona yaşananları sizler için derledik. İşte Ecrin Kurnaz olayında son durum...