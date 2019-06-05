Benimle söyle sunucusu jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte Benimle Söyle jürileri. Kanald D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yarışma programı Benimle Söyle jüri üyeleri merak ediliyor. Benimle Söyle programının yapımcılığını Med Yapım şirketi yapıyor. Yarışmanın sunuculuğunda ise Enis Arıkan var. Performansını sergileyen yarışmacılardan maksimum jüri üyesini ayağa kaldıran kişi bir üst tura çıkıyor. Bunun için şarkı söyleyen yarışmacının 100 kişilik jüri üyelerini etkilemesi ve ayağa kaldırması gerekiyor. Yarışmacılar ayağa kaldırdığı her bir jüri için 1 puan alacak ve en fazla puan alan fert finalist olacak.