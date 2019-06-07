Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 7 Haziran canlı yayınında 20 yıllık hasret son buldu... Kibar Dertli, eski eşinden ayrıldıktan sonra yeniden evlenip, yeni eşi çocuklarını istemediği için çocuklarını annesi Feride Ertek ile birlikte 1999 yılında Bartın Çocuk Esirgme Yurdu'na bıraktı. 2,5 yaşındaki Dilek ve 4,5 yaşında Mustafa kardeşler daha sonra evlatlık verildi.

Müge Anlı'ya Dilek ve Mustafa kardeşleri aramak için gelen anneanne Feride Ertek ve anne Kibar Dertli'nin hasreti son buldu. Önce Dilek'in yakın arkadaşı, ardından Dilek ve Mustafa kardeşleri evlat edinen Kezban Hanım ve Dilek Küçüksolak canlı yayına bağlandı.

Ancak Dilek Küçüksolak Feride Ertek ve Kibar Dertli ile görüşmek istemediğini dile getirdi.