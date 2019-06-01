Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Cuma günü dizileri arasında yer alan Hercai ve Payitaht Abdülhamid sezon finali yaptı. Kızım ve İstanbullu Gelin dizileri de final bölümüyle ekranlara geldi. Cuma günü dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 31 Mayıs Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Payitaht, Arka Sokaklar dizisi reyting sonuçları listesi...
31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|HERCAI
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|08.May
|23.95
|2
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.97
|23.18
|3
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|May.88
|17.43
|4
|HERCAI (OZET)
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|May.73
|16.94
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|31.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|05.May
|37.95
|6
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|31.05.2019
|DIZILER
|May.29
|15.53
|7
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|05.Şub
|15.76
|8
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Nis.25
|15.Şub
|9
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.16
|Eki.65
|10
|ISTANBULLU GELIN
|STAR TV
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.95
|09.Şub
|11
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.91
|21.61
|12
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.86
|16.14
|13
|KIZIM
|TV8
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.78
|08.Nis
|14
|PAYITAHT ABDULHAMID
|TRT 1
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.78
|08.Kas
|15
|ESRA EROL'DA
|ATV
|31.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Şub.68
|13.Eyl
|16
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.68
|Eyl.15
|17
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.61
|Eki.25
|18
|YEMIN
|KANAL 7
|31.05.2019
|DIZILER
|02.Haz
|Tem.51
|19
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Nis
|17.Şub
|20
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|31.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.25
|Kas.71
|21
|SON DURAK
|ATV
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.13
|Ağu.94
|22
|KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI
|KANAL 7
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Oca
|Haz.21
31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|May.77
|24.33
|2
|HERCAI
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|Nis.99
|16.31
|3
|ISTANBULLU GELIN
|STAR TV
|31.05.2019
|DIZILER
|Nis.78
|16.Haz
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|31.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.24
|35.36
|5
|HERCAI (OZET)
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|Mar.81
|Ara.45
|6
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.Tem
|Ara.48
|7
|PAYITAHT ABDULHAMID
|TRT 1
|31.05.2019
|DIZILER
|Mar.56
|Kas.52
|8
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.26
|11.Tem
|9
|KIZIM
|TV8
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.96
|Eyl.57
|10
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.96
|Kas.14
|11
|ISTANBULLU GELIN VEDA
|STAR TV
|31.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Haz
|Kas.25
|12
|ARKA SOKAKLAR
|KANAL D
|31.05.2019
|DIZILER
|Şub.37
|Tem.75
|13
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.94
|17.Ağu
|14
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.89
|07.Mar
|15
|BENI BIRAKMA
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|Oca.86
|14.94
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|31.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.66
|Eki.72
|17
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|31.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.59
|10.Kas
|18
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|31.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.49
|Haz.39
|19
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|31.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.47
|Ara.33
|20
|ISTANBULLU GELIN (OZET)
|STAR TV
|31.05.2019
|DIZILER
|Oca.41
|Nis.83
|21
|KIZIM (OZET)
|TV8
|31.05.2019
|DIZILER
|01.Nis
|May.17
|22
|BENI BIRAKMA (OZET)
|ATV
|31.05.2019
|DIZILER
|01.Nis
|Kas.66
|23
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|31.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|01.Nis
|Ara.16
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.