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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 12:07

: 31 Mayıs Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Payitaht, Arka Sokaklar dizisi reyting sonuçları

31 Mayıs listesi paylaşıldı. Atv'nin yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizisi Hercai 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Hercai'nin sezon finali bölümü Total kategorisinde RTG 8.05, Share 23.95 ile birinci oldu. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 31 Mayıs Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Payitaht, Arka Sokaklar dizisi reyting sonuçları listesi...

31 Mayıs reyting sonuçları

için bekleyiş sona erdi. Cuma günü dizileri arasında yer alan Hercai ve Payitaht Abdülhamid sezon finali yaptı. Kızım ve İstanbullu Gelin dizileri de final bölümüyle ekranlara geldi. Cuma günü dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, konusunda son durum nedir? İşte 31 Mayıs Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Payitaht, Arka Sokaklar dizisi reyting sonuçları listesi...

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 HERCAI ATV 31.05.2019 DIZILER 08.May 23.95
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI May.97 23.18
3 SAHUR VAKITLERI ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR May.88 17.43
4 HERCAI (OZET) ATV 31.05.2019 DIZILER May.73 16.94
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 31.05.2019 GERCEK YASAMLAR 05.May 37.95
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D 31.05.2019 DIZILER May.29 15.53
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 05.Şub 15.76
8 SAHUR VAKITLERI ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Nis.25 15.Şub
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.16 Eki.65
10 ISTANBULLU GELIN STAR TV 31.05.2019 DIZILER Şub.95 09.Şub
11 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.91 21.61
12 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 31.05.2019 DIZILER Şub.86 16.14
13 KIZIM TV8 31.05.2019 DIZILER Şub.78 08.Nis
14 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 31.05.2019 DIZILER Şub.78 08.Kas
15 ESRA EROL'DA ATV 31.05.2019 GERCEK YASAMLAR Şub.68 13.Eyl
16 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.68 Eyl.15
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.61 Eki.25
18 YEMIN KANAL 7 31.05.2019 DIZILER 02.Haz Tem.51
19 ATV GUN ORTASI ATV 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Nis 17.Şub
20 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 31.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.25 Kas.71
21 SON DURAK ATV 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.13 Ağu.94
22 KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI KANAL 7 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Oca Haz.21

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI May.77 24.33
2 HERCAI ATV 31.05.2019 DIZILER Nis.99 16.31
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 31.05.2019 DIZILER Nis.78 16.Haz
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 31.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.24 35.36
5 HERCAI (OZET) ATV 31.05.2019 DIZILER Mar.81 Ara.45
6 SAHUR VAKITLERI ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.Tem Ara.48
7 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 31.05.2019 DIZILER Mar.56 Kas.52
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.26 11.Tem
9 KIZIM TV8 31.05.2019 DIZILER Şub.96 Eyl.57
10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.96 Kas.14
11 ISTANBULLU GELIN VEDA STAR TV 31.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Haz Kas.25
12 ARKA SOKAKLAR KANAL D 31.05.2019 DIZILER Şub.37 Tem.75
13 ATV GUN ORTASI ATV 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.94 17.Ağu
14 SAHUR VAKITLERI ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.89 07.Mar
15 BENI BIRAKMA ATV 31.05.2019 DIZILER Oca.86 14.94
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 31.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.66 Eki.72
17 YEMEKTEYIZ TV8 31.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.59 10.Kas
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 31.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.49 Haz.39
19 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 31.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.47 Ara.33
20 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 31.05.2019 DIZILER Oca.41 Nis.83
21 KIZIM (OZET) TV8 31.05.2019 DIZILER 01.Nis May.17
22 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 31.05.2019 DIZILER 01.Nis Kas.66
23 IFTAR VAKITLERI ATV 31.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 01.Nis Ara.16

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