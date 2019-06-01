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  • 01.06.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 10:12

'in final bölümünde şok ayrılık! bölümü izle Star TV (87. Bölüm)

87. bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'de 3 sezondur ekranlara gelen İstanbullu Gelin, 31 Mayıs'ta yayınlanan 87. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin bu bölümünde Esma'nın ölümü herkesi üzüntüye boğdu. Peki, bölümünde neler yaşandı? İşte özeti...

İstanbullu Gelin'in final bölümünde şok ayrılık!

dizisinde şok ayrılık yaşandı. 87'inci bölümüyle son kez takipçilerinin karşısına çıkan İstanbullu Gelin dizisi final yaparak ekranlara veda etti. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Esma'nın ölümü herkesi derinden etkiliyor. Süreyya, Faruk, Fikret ve Osman hepsi tek tek ayrı ayrı yüzleşiler. Peki, bölümünde neler yaşandı? İşte özeti...

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Boran Ailesi, Esma'nın hastalığı ile yok oluyor. Aileyi bugünlerde mutlu eden tek konu Adem ile Güneş'in evliliğine seviniyor. Hatta bir kutlama organize edip, nikahı da herkesin ortasında bir kez daha yaşıyorlar. Osman nikah memuru oluyor ve evlendiriliyorlar. Süreyya, Esma'nın yanından bir an bile ayrılmıyor. Faruk, annesini dansa kaldırıp onu gülücükler arasında kucaklıyor. Aslında bu Esma'nın son gülüşleri oluyor.

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Garip'in ölümünü kaldıramayan, hatta Süreyya'dan ölmek için yardım isteyen Esma ölüyor. Konakta yas var. Süreyya, Faruk, Fikret, Osman hepsi tek tek ayrı ayrı yüzleşiyor bu gerçekle. Gözyaşları içinde kalan da oluyor, soğuk kanlılıkla ayakta olanda. Esma hayalinde Garip ile hayata veda ediyor. Fikret gözyaşlarını saklayamıyor. Cenazede ayakta durmak da bile zorlanıyor. Faruk bir kez daha ağabey gibi baba gibi dimdik ayakta duruyor.

İSTANBULLU GELİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Esma'nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir.

Adem'in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.

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