TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid sezon finali bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sezon finali yapması nedeniyle izleyiciler Payitaht Abdülhamid sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Payitaht Abdülhamid dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapacak. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sabahattin Abdülhamid'i merhametinden vurmayı planlamıştır. Abdülhamid'i ve sarayını hedef alan gemiler Payitaht'a yaklaşmaktadır. Abdülhamid tehlikenin farkında ama nereden geleceğini bilememektedir. Rothshild ve Vembery, Abdülhamid'in muazzam tertibiyle hayatlarının şokunu yaşarlar.



Halil Halid Joris'ten adamlarının yerini öğrenmeye çalışırken Joris onu oyuna getirmeyi başarır. Bilmeden Halil Halid'e kendi adamlarının ölüm emrini verdirir. Tatar, Söğütlü, Nadir Bey ve Asaf Emre diri diri mezarlarına gömülürken Halil Halid, bu sefer onları kurtarmayı başaracak mıdır?



Bidar'ın ve haremdekilerin katılacağı bir hayır organizasyonu, halktan yüzlerce kişinin de onlarla birlikte hayatlarını kaybedeceği bir felakete dönüşür.



Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşır. Kurşun sesleri saraydan duyulmaya başlar. Gafletlerinin rüzgarlarıyla ayaklanan, hain askerler kendi hünkarlarına, kendi devletlerine, kendi mahremlerine saldırmaktadır. Abdülhamid'in yanında ailesi ve ona sadık bir avuç paşası vardır. Karşılarındaki düşman ise çok, silahları güçlüdür. Abdülhamid her türlü korunma ve kaçış teklifini ret edip eline silahını alır. Ona sadık paşaları da kendilerini Abdülhamid'e siper eder. Şehzadeleri de babalarının yanındadır.

Hainlere karşı; devleti, hakkı, haysiyeti ve haremi savunurken son nefeslerini vermek için…