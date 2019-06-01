Atv'nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Hercai, sezon finalinde de yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Miran ve Reyyan'ın intikamdan doğan aşk masalı , Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, Dünya listesinde ise 3. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Reyyan, Miran'ın bu hikayeyi sil baştan yazmasına izin verecek mi? sorusunun cevabı ise yeni sezonda yanıt bulacak. Peki, Hercai 12. bölüm sezon finalinde neler oldu?

HERCAİ 12. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA