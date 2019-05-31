31 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. 31 Mayıs'ta Gelinim Mutfakta'nın haftanın finali ekranlara geliyor. Sevilen programda bugün haftanın birincisini ve elenen ismi Fatih ürek açıklayacak. En düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Birinci olan isim ise bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Günün en düşük puanını alan isim 6 puanla Yasemin oldu. Yasemin'in ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Vahide olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 15 puanla Ezgi oldu. Gülcan ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.