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  • 31.05.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 16:08

bugün kim elendi? oldu, nedir?

kim elendi? Ekranlara damga vuran yapımlar arasında yer alan Gelinim Mutfakta programı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarışmaya bir isim veda ederken diğer bir kişi haftanın birincisi olarak ödülün sahibi olacak. Peki haftanın birincisi kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde... Gelinim Mutfakta 31 Mayıs kim birinci, kim eleniyor? sorusunun yanıtı yeni bölümün ekranlara gelmesinin hemen ardından belli olacak. Gelinim Mutfakta 31 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan 315. Bölümün fragmanı yayında! Besime Hanım, Gülcan ile yaşadığı bir durumda ilk kez sinirli bir şekilde tavır koyuyor! Gülcan, Besime Hanımın gizlediği kağıdı almaya çalıştığı sırada beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor! Güller Hanımın oğlu Kemal programa geliyor!

31 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. 31 Mayıs'ta Gelinim Mutfakta'nın haftanın finali ekranlara geliyor. Sevilen programda bugün haftanın birincisini ve elenen ismi Fatih ürek açıklayacak. En düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Birinci olan isim ise bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde... Günün en düşük puanını alan isim 6 puanla Yasemin oldu. Yasemin'in ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Vahide olarak açıklandı. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 15 puanla Ezgi oldu. Gülcan ise 14 puan alarak günü ikincilikle tamamladı.

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