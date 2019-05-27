Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finali fragmanı izle 27.05.2019 09:17

Hızır ölümle burun buruna!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm sezon sezon finali fragmanı yayınlandı. Atv'nin 4 sezondur devam eden dizisi EDHO 139. bölüm sezon finali ile 28 Mayıs Salı akşamı ekranlarda izleyicisiyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. sezon finali bölümünde Hızır ölümle burun buruna geliyor. İşte EDHO 139. yeni bölüm sezon finali fragmanı!

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Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir.

ZEKİ'DEN YENİ PLAN

Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır.

ALTAN'IN HIZIR'A OLAN GÜVENİ SARSILIYOR

Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir.

ALPARSLAN SİLAHLARIN PEŞİNDE

Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır.

ORTALIK İYİCE KARIŞACAK

Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.