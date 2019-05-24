Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 24.05.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 23:21

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Reyyan arafta kalıyor!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Miran'ın Reyyan'ı kaçırdığı, ortalığın iyice karıştırdığı yeni bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hercai 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'nin yeni bölümünde nefes tutuldu. Yeni bölümde Miran Reyyan'ı kaçırdı. Bunu öğrenen Azat, Gönül'ü esir aldı. Nefeslerin tutulduğu yeni bölümün ardından . bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Reyyan arafta kalıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri