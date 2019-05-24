Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde ortalık karıştı. Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid etrafındaki hainlerin maskesini bir bir indirmektedir. Vembery kurtuluş ümidi olmaksızın zindana atılır.

ROTHSCHİLD'DAN YENİ PLAN

Rothschild meydana sürdüğü tüm adamlarını kaybedince son çare olarak Sabahattin'i görür. Sabahattin büyük bir ihtilal hazırlığındadır. Önündeki tek engel Abdülhamid'e itaatkar su götürmez hassa ordusudur. Rothschild bu engeli aşacaktır ve askerler aralarına giren nifak yüzünden ayaklanacaklardır.

ŞİVENAZ'A NE OLACAK?

Şivenaz Müslüman olma yolunda ilerlerken, Bidar ona yardımcı olur. Seniha ise Şivenaz'a hiç güvenmemekte, üstelik son günlerde başına ard arda gelen tuhaf olaylardan dolayı Şivenaz ve ayindeki adamlarından şüphe etmektedir. Seniha Şivenaz'dan kurtulmaları gerektiğini savunacak ve kendini bir anda Şivenaz'ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak bulacaktır.

HALİL HALİD'E TUZAK



Halil Halid ise Söğütlü ve Asaf'ı Jorris'ten kurtarmaya çalışırken diğer adamlarını da kaybeder. Jorris Halil Halid'in adamlarını büyük bir ikilemde bırakır. Ya canlarını feda ettikleri devlete, Halil Halid'e ihanet edecekler, ya da Jorris'in tehdidine boyun eğip masum çocukların hayatlarını kurtaracaklardır.