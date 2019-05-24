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  • 25.05.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 01:12

dizisi ne zaman başlıyor? kimler, konusu ne?

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıkmak için gün saymaya başladı. Dizinin tanıtımlarını gören izleyiciler dizisi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimler, konusu ne? İşte Canevim dizisine dair merak edilen tüm detaylar...

Canevim dizisi ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Şimdi izleyiciler merakla Canevim dizisi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Canevim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

CANEVİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Canevim dizisi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

CANEVİM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Canevim"de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

CANEVİM KONUSU

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

GÖNÜLLERDE TAHT KURACAK

Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayacak Canevim, 27 Mayıs Pazartesi akşamı atv ekranlarında.

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