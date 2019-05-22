Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Sen Anlat Karadeniz sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin final yapacağına dair henüz dizinin yapım şirketinden ve kanalından açıklama gelmedi.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Melek ve Genco'yu bir arada görünce genç kızın hayatında ters giden bir şeyler olduğunu sezinler.

Nefes, Melek'e neler olduğunu öğrenmek için harekete geçerken, Melek'in kaçışının bedelini Nilüfer öder. Tahir, Murat'ı içine bulaştığı beladan kurtarmak isterken onu daha büyük bir uçuruma yuvarladığının farkında değildir.

Öfkesine hakim olamayan Tahir, Murat'ı tamamen kaybedecektir. Nefes kendisi gibi zulme uğramış kadınlara umut olmak, nefes olmak için radyo programına çıkar.

Melek'in Nefes'e ulaşmaya çalıştığını gören Genco onu alıkoyarken, Melek'in direnişi Genco'nun yanacağı cehennemin fitilini ateşler.