Bir Zamanlar Çukurova 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha'ya büyük müjde veriliyor 17.05.2019 00:00

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Silahların çekildiği yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 34. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi.

ERCÜMENT, YILMAZ'I VURUYOR

Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildir. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardır. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi?

OĞLUNU GÖREMEYEN ZÜLEYHA NE YAPACAK?

Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olaylar örtbas mı edilecek? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi?

SEHER "HAMİLE" OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?