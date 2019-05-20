Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol için harekete geçiyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler merakla Söz 84. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir.

YAVUZ VE TİM BAŞKA BİR YOL ARIYOR

Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

TİM PANZEHİRİ ARIYOR

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

BÜYÜK BİR ÇATIŞMA ÇIKACAK MI?

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.