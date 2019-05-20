Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.05.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 23:16

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yavuz'a ne olacak?

Pazartesi günleri ekranlarda reyting sıralamasını alt üst eden dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yavuz'a neler olacağı merak edilmeye başlandı. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Söz 84. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol için harekete geçiyor. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler merakla . bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir.

YAVUZ VE TİM BAŞKA BİR YOL ARIYOR

Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

TİM PANZEHİRİ ARIYOR

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

BÜYÜK BİR ÇATIŞMA ÇIKACAK MI?

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriSöz 84. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yavuz'a ne olacak?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri