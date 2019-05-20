Diriliş Ertuğrul 5. sezonu ile final yapıyor. 150'nci bölümüyle ekranlara veda edecek olan dizinin yeni sezonu Diriliş Osman olarak devam edecek. Yayınlandığı ilk günden bu yana bütün bölümleri merak uyandıran Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda ne gibi değişikliklerin olacağı merak konusu. Dizinin hem yapımcısı hem de senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından "Son senaryo" paylaşımı yaptı. Diriliş Ertuğrul dizisinde neler değişecek? Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'un final yapmasına son 2 bölüm kaldı. 85 ülkede ülkede dünya izleyicisiyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, paylaştığı fotoğrafla Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünü şu sözlerle duyurdu:

"Bir hayal 150 bölüm destan oldu. Son senaryo. Diriliş Ertuğrul'a veda... Rabbim niyetimizi kabul eylesin"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONU NASIL OLACAK?

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı "Diriliş Ertuğul"da "Ertuğrul Bey" karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan bu sezon diziye veda edecek.

Yeni sezonun Ekim ya da Kasım ayı gibi başlaması bekleniyor. Yeni sezonda Ertuğrul'un oğlu Osman dönemine geçilecek. Dizinin adının "Diriliş Osman" olacağı tahminler arasında. Diriliş Osman dizisinde ünlü oyuncu Burak Özçivit "Osman" karakterine hayat verecek. Diriliş Osman dizisinin de yaklaşık 5 sezon ekranlara gelmesi bekleniyor.

FİNALE SON 2 BÖLÜM

Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle 29 Mayıs 2019 tarihinde ekranlara veda edecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu'nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey'in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey'i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı'yı kendine doğru çekmişti.

ERTUĞRUL TUZAĞI BOZABİLECEK Mİ?

Arıkbuka'nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı'yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka'nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı'yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

ARIKBUKA'NIN YENİ PLANI NE?

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka'nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka'yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat'ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?