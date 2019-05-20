Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölümüyle her pazartesi izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Zalim İstanbul sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Zalim İstanbul dizisinin mayıs sonunda ya da haziran başında sezon finali yapması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Şeniz'in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alır. Ceren'in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getirir. Seher, Agah'ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap sorar. Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz' den yardım ister.

Şeniz'in ise Seher ve ailesi için başka planları vardır. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan eder. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim'e ilaç vermeyi kesecektir.

Civan, Ceren'in hal ve tavırları yüzünden her an patlamaya hazır bir bomba gibidir. Agah Karaçay, Ceren'i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül edecektir.