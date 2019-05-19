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  • 19.05.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 20:11

7. bölüm canlı izle

Pazar akşamlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirdi. Peki, merakla beklenen yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir.

POLİS ALEYNA'YI ARIYOR

Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder.

MERAL VE AZİZ ÇILGINA DÖNÜYOR

Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer.

ALEYNA'NIN HERKESİ ŞAŞIRTACAK BİR SÜRPRİZİ

Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır!

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