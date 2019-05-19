Star TV ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyor. İzleyiciler Erkenci Kuş 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna merakla yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Alevler her şeyi yakabilir ama anıları değil"… Can, alevlerin arasına daldığında aklında en çok bu var, aşk yangınlarda yanıp tükenmez çünkü bu aşk alevlerinden yeniden doğacak. Sanem, Can'ın elinde bandanasını gördüğünde bunu o da anlayacak. Yine de son bir yılda çok şey oldu, konuşulması, hatırlanması gereken çok şey var.

SANEM VE CAN KONUŞAMIYOR

Sanem ve Can konuşamıyor ama kasabanın gençlerinden hayalperest Caner kaybolduğunda onu aramaya gitmek gerekecek elbette… Belki de Can ve Sanem'in beraber çıkmak zorunda kalacakları bu küçük yolculuk kaçtıkları duyguları ile yüzleşmelerine neden olur; kim bilir!

EMRE HER ŞEYE KATLANIYOR

Bu esnada Emre, aşkı için yeni hayatında her şeye katlanıyor, işsiz ama karısı üzülmesin diye üzüntüsünü bile belli etmiyor, herkesten gizliyor… İnsan aşk için neleri alttan alabilir acaba? Can ise Emre'nin yardımı ile Yiğit'i köşeye sıkıştıracak sonunda!