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  • Son Güncelleme: 19.05.2019 23:05

17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ümran ve Hayat tuzağa düşüyor

Star TV’nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Kardeş Çocukları 17. bölüm fragmanı yayında mı?

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım tarafından köşeye sıkıştırılan Umay, kendini kurtarmak için yeni bir oyun kurarken, annesine gelen gizemli mektupların peşine düşen Hayat'ın attığı fevri adım Ümran ve Yıldırım'ı karşı karşıya getirir.

YILDIRIM SAHTE İPUÇLARINI TAKİP EDİYOR

Bir oğlu olduğuna inanan Yıldırım, var gücüyle sahte ipuçlarını takip ederken, Ümran ise Umay'ın oyunlarından habersiz mektupların peşindedir.

UMAY'IN PLANLARI İŞLİYOR

Karay'ların tüm mal varlığını ele geçirmeye kararlı olan Umay'ın planları tıkır tıkır işlerken, Reşat'ın ise Umay'ın bile hesaba katmadığı bir planı vardır.

REŞAT VE UMAY ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Reşat ve Umay arasındaki soğuk savaş kızışırken, Hayal'in Cansel'le hesaplaşmak istemesinin sonuçları ağır olur.Umay'ın kurduğu acımasız tuzağın kahramanı Savaş, Yıldırım'ın hayatına fırtına gibi girerken, Ümran ve Hayat hiç beklemedikleri bir anda kendilerini oyunun tam ortasında bulur.

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