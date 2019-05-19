ATV ekranlarında kısa bir süre önce yayınlanmaya başlayan Zengin ve Yoksul dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zengin ve Yoksul dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Peki, Zengin ve Yoksul final mi yapıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ZENGİN VE YOKSUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Damla Colbay ve Gülcan Arslan'dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu. Zengin ve Yoksul final bölümüyle 26 Mayıs Pazar akşamı ATV ekranlarında olacağı iddia edildi.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir.

POLİS ALEYNA'YI ARIYOR

Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder.

MERAL VE AZİZ ÇILGINA DÖNÜYOR

Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer.

ALEYNA'NIN HERKESİ ŞAŞIRTACAK BİR SÜRPRİZİ

Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır.