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  • 20.05.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 00:07

dizisi final mi yapıyor? Ne zaman final yapacak?

Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne zaman final yapacak? İşte diziye dair detaylar...

Zengin ve Yoksul dizisi final mi yapıyor?

ATV ekranlarında kısa bir süre önce yayınlanmaya başlayan dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Zengin ve Yoksul dizisinin final yapacağı konuşulmaya başlandı. Peki, ? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ZENGİN VE YOKSUL FİNAL Mİ YAPIYOR?

NTC Medya'nın yapımını üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Damla Colbay ve Gülcan Arslan'dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu. bölümüyle 26 Mayıs Pazar akşamı ATV ekranlarında olacağı iddia edildi.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir.

POLİS ALEYNA'YI ARIYOR

Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder.

MERAL VE AZİZ ÇILGINA DÖNÜYOR

Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer.

ALEYNA'NIN HERKESİ ŞAŞIRTACAK BİR SÜRPRİZİ

Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır.

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