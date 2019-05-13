Hercai 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan ve Miran karşı karşıya 13.05.2019 00:22

Sevilen dizi Hercai'nin yeni bölümünde yaşananlar cuma gününe damgasını vurdu. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 10. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacak olaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur.

MİRAN, REYYAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

AZAT HAREKETE GEÇİYOR

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer.

YAREN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.