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Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili sarsıcı itiraflar! 15 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

15.05.2019 17:18

Müge Anlı ile Tatlı Sert  son bölümde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi neler anlattı? Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, Ecrin olayıyla ilgili hangi gerçekleri ortaya çıkardı? 1,5 yaşındaki Ecrin nasıl ve ne zaman kayboldu? Ecrin'in başına ne geldi? Özkan'dan çelişkili açıklamalar! Türkiye'yi derinden sarsan kayıpla ilgili son dakika gelişmeleri neler? Hepsi ve daha fazlası 15 Mayıs Müge Anlı son bölümde!


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