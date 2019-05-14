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  • 15.05.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 00:26

bugün neden yok? Yeni bölüm ne zaman? ATV 15 Mayıs yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'in yeni bölümünün ATV 15 Mayıs yayın akışında yer alamaması herkesi şaşırttı. İzleyiciler şimdi sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte ATV 15 Mayıs yayın akışı...

Sen Anlat Karadeniz bugün neden yok?

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi bugün ATV yayın akışında yer almıyor. Ekranların sevilen dizisinin izleyicileri şimdi büyük bir merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte cevabı...

SEN ANLAT KARADENİZ BUGÜN NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bugün Türkiye Kupası Finali Akhisarspor - Galatasaray maçı nedeniyle bu hafta izleyici karşısına çıkmayacak.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir. Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir. Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur. Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.

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