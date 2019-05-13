Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine erişen Hercai, hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hercai 10. yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenirken yaşanan bir olay set ekibini şaşırttı.
Hercai hayranlarından şok eden hareket! Hercai 10. yeni bölüm fragmanı izle
Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana geniş hayran kitlesine ulaşan Hercai 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen dizinin hayranları tarafından geçtiğimiz gün set ekibini şaşırtan bir olay yaşandı. Miran Aslanbey hayranlığı sınır tanımıyor!
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