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  • 13.05.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:05

hayranlarından şok eden hareket!

Atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana geniş hayran kitlesine ulaşan 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen dizinin hayranları tarafından geçtiğimiz gün set ekibini şaşırtan bir olay yaşandı. Miran Aslanbey hayranlığı sınır tanımıyor!

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