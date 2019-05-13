Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine erişen Hercai, hem reytinglerde hem de sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Hercai 10. yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenirken yaşanan bir olay set ekibini şaşırttı.

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA