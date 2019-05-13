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  • 13.05.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 12:42

52. yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak mı? Sen Anlat Karadeniz neden yok?

Atv ekranlarının sevilen dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz, yeni bölümüyle bu hafta ekranlara gelmeyecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu hafta neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

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