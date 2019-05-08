Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kaleliler yeni bölümde kayıplarının yasını tutmaya başladı. Şimdi izleyiciler yeni bölümde Sen Anlat Karadeniz 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.

TAHİR GEMİYİ BATIRAN KİŞİYİ ÖĞRENİYOR

Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir.

TAHİR KARDEŞİNİ KURTARMANIN PEŞİNDE

Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur.

YİĞİT ORTADAN KAYBOLUYOR

Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.