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Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölüm Kaleliler kayıplarını yasını tutuyor. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa batan gemiden sağ çıkmayı başarır; ancak tayfalar için aynı şey söz konusu değildir. Kaleliler telafisi olmayan kayıplarının yasını tutarken tüm aile birbirine daha da kenetlenir.

TAHİR GEMİYİ BATIRAN KİŞİYİ ÖĞRENİYOR

Tahir gemiyi batıranın Genco olduğunu öğrenince hesap sormak için onun organize ettiği partiyi basar. Orada Murat'la karşılaşan Tahir için artık sorun Genco olmaktan çok ötedir.

TAHİR KARDEŞİNİ KURTARMANIN PEŞİNDE

Tahir şimdi kardeşini kurtarmanın derdindedir. Yiğit, Hazan öğretmenini yere göğe sığdıramazken Tahir'in onu korumak için yaptıkları, küçük çocuğun babasına ilk kez tavır almasına sebep olur.

YİĞİT ORTADAN KAYBOLUYOR

Yiğit ortadan kaybolur. Nefes ve Tahir'in onu buldukları yerde ise hepsi için ayrı bir sınav başlayacaktır.