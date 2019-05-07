Türk Sineması'nın gönüllere taht kuran filmi Selvi Boylum Al Yazmalım televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken film Türk sinema tarihinin önemli eserleri arasında yer alıyor. Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un kitabından uyarlanan filmle ilgili izleyiciler Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım oyuncuları ve konusu...

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime girmesinin akabinde 1978 Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde en iyi ikinci film ödülüne layık görülen Selvi Boylum Al Yazmalım, o tarihlerde Adana iline bağlı bulunan Osmaniye'de çekilmiştir.

​SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM OYUNCULARI

Birbirlerine körkütük aşık olan İlyas ve Asya'nın arasındaki muhteşem aşkın sonu felaketle sonuçlanır. İlyas, Asya'yı aldatmıştır. Destansı aşk beklenmedik şekilde sona ermiştir. Hayattaki en büyük tutkusu kamyonu 'Arkadaş' olan İlyas'ın geçimsiz tavırlarının üzerine bu ihanet de eklendiğinde Asya evini terk eder. İlyas başka bir seçenek bırakmamıştır çünkü. Tek oğlu Samet'le kimsesiz kalan çaresiz kadın türlü zorluklar sonrasında Cemşit isimli bir adamla tanışır. İyilik timsali olan Cemşit çaresiz kadın ve oğluna evinin kapılarını açar, kendi ailesiymiş gibi yakın davranır. Yıllarca bu şekilde yaşayan Cemşit ve Asya artık bir aile olmuştur ve Samet Cemşit'e 'baba' demektedir. Her şey böylesine yolunda giderken bir gün İlyas çıkagelir.

​SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİ HAKKINDA

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi 1978 yılında gösterime girmiştir. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu filmin senaryosu Ali Özgentürk'e aittir. Öykü, Cengiz Aytmatov'un kitabından, müziklerin bestesi ise Cahit Berkay tarafından yapılmıştır.