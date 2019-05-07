Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Leke saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Leke yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla Leke 5. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cem, Yasemin'i kulübe davet eder ona bir sürprizi vardır. Aynı kulübe gelen Arda, Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıdığını hatırlar.Arda, Cem'e Yasemin'i tanıdığını söyleyecek mi?

YASEMİN ŞİRİN'E ULAŞABİLECEK Mİ?

Şirin'in dayak yemiş halini gören Yasemin çok üzülür fakat ona yardım edemeden Şirin ortadan kaybolur. Yasemin her şeyden habersiz Birkan'ı, Şirin'i bulması için arar. Yasemin Şirin'e ulaşabilecek mi?

YASEMİN'İ KURTARABİLECEK Mİ?

Hakan Müdür, Birkan'dan Yasemin'in ifadesini ister. Yasemin'e takıntısı gittikçe artan Birkan, Serpil'i de devreye sokarak akıl almaz bir plan yapar. Birkan'ın planı Yasemin'i kurtarabilecek mi?

MEHMET, CEM VE YASEMİN'İ GÖRÜYOR

Cem, Yasemin ve Murat'ı Ekber'e kahvaltıya götürür. Kahvaltı çıkışında Mehmet, Cem ve Yasemin'i bir arada gördüğüne inanamaz. Mehmet öğrendiği bu gerçekle ne yapacak?

YASEMİN'İ BEKLEYEN TEHLİKE

Ceo yarışında Cem'i egale etmek isteyen Mehmet, Yasemin'i de kullanarak bir oyun kurar. Yasemin, Cem'den habersiz toplantı için gittiği otelde Her Fischer'la yalnız kalır. Yasemin'i bekleyen tehlike nedir?