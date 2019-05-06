Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz'ün son bölümünde heyecan doruktaydı. Yavuz ve Timin İstanbul'u bekleyen büyük saldırıyı engelleyip engelleyemeyeceği merak ediliyordu. Peki, Söz 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'u bekleyen büyük tehlikenin gerçekleşmesini engellemek için Tim ve Yavuz iki koldan cansiperane bir şekilde zamana karşı zorlu bir mücadeleye girişirler.

YAVUZ ORGANİZATÖRÜN PEŞİNDE

Tim şehirdeki diğer saldırganların peşindeyken, Yavuz da Turan'ın yardımıyla eş zamanlı terör saldırılarının planlayan yapan organizatörün tepesine çöker.

LİNDA'YA GELEN TALİMAT

Dost, İstanbul'un yıkım planı için Linda'ya talimat verir. Linda da şehrin çeşitli yerlerinde emir bekleyen saldırganları harekete geçirerek büyük planı devreye sokar.

ERDEM KAÇIRILIYOR

İstanbul'daki terör saldırılarının yarattığı karmaşa dinmemişken bir başka karmaşa patlak verir. Nazlı babası Erdem'den haber alamayınca panikler. Ardından Tim de olayın içine dahil olunca Erdem'in Dost tarafından kaçırıldığı ortaya çıkar.

TİMİ ŞAŞIRTAN HABER

Komutanlarını kurtarmak için sabırsızlanan Tim'in çıkacakları kurtarma operasyonu öncesinde başlarına yeni bir komutanın geçeceği haberini alırlar. Bu yeni komutan Tim ve harekât merkezindekiler için büyük bir sürpriz olacaktır.