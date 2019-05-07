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Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz olay! Kadriye San'ın şüpheli ölümüyle ilgili şok detay! 7 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

07.05.2019 17:26

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında esrarengiz ölüm! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, otoyol kenarında ölü olarak bulunan 4 çocuk annesi Kadriye San hakkında akılalmaz iddialar ortaya atıldı! 'Cücüler bal yedirdi' diyerek kandırılan Kadriye San'ı kim, neden öldürdü? Necla ve Metin Büyükşen cinayetinin görgü tanığı konuştu! Büşra, katili tanıyor mu? 3 çocuk annesi Nursen Hanım'ın 30 yıldır görmediği annesini Müge Anlı buldu! İşte 7 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm!


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