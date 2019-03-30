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  • 30.03.2019
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ATV'nin yeni dizisi 'in 'da çekimleri başladı

Canevim start verdi

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı.

Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği Canevim, 'da çekiliyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve , dizide başrollerini paylaşıyor.

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