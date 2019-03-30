Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: Canevim atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim'in çekimleri başladı.
Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği Canevim, İstanbul Beykoz'da çekiliyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik, dizide başrollerini paylaşıyor.
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