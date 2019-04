Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game Of Thrones yeni bölümleriyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Şimdi izleyiciler merakla "Game Of Thrones 8. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Game Of Thrones 8. sezon bölüm tarihleri...

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı cephe hazırlanmıştır. Artık yapılması gereken tek şey, savaşın kazananını belirlemek üzere harekete geçmektir.