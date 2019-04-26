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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 00:10

7. son bölüm izle

ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Reyyan'ın Azat'ın teklifini kabul etmesi geceye damgasını vuracak. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? İşte Hercai dizisine dair merak edilenler...

Hercai 7. son bölüm izle

Her cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul etmesi geceye damgasını vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? seçeneğini alt kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

HERCAİ 7. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AZAT'IN CÜMLELERİ KONAĞI KARIŞTIRIYOR

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor.

MİRAN NE YAPACAK?

Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

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