ATV ekranlarında cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Hercai dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Azat'ın söyledikleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor. Şimdi izleyiciler merakla Hercai 8. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

AZAT'IN CÜMLELERİ KONAĞI KARIŞTIRIYOR

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor.

MİRAN NE YAPACAK?

Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?