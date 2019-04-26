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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 23:09

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Reyyan şimdi ne yapacak?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi 'nin yeni bölümün ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Hercai 8. bölüm fragmanı yayında mı?

ATV ekranlarında cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Azat'ın söyledikleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor. Şimdi izleyiciler merakla yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

AZAT'IN CÜMLELERİ KONAĞI KARIŞTIRIYOR

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor.

MİRAN NE YAPACAK?

Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

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