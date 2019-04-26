Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'la ilgili detaylar internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Buket Aydın kimdir? İşte cevabı...

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın 1 Ocak 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

TRT Türk program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Nisan ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.

ÖDÜLLERİ

En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi

2016 Anadolu Medya Ödülleri

4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)

İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')