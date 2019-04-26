Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN CİHAN ŞADOĞLU'SU SERDAR ÖZER KİMDİR?

Serdar Özer, 21 Ocak 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Serdar Özer, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşamış; Bana Sevmeyi Anlat, Küçük Kadınlar, Dedemin Dolabı, Emret Komutanım Yeniden ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Cihan karakterine hayat veren Serdar Özer, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve Kova burcudur.

Serdar Özer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Cihan) (TV Dizisi)

2018 – Kızlarım İçin (Yağız) (TV Dizisi)

2017 – Cesur ve Güzel (TV Dizisi)

2016-2017 – Bana Sevmeyi Anlat (Engin) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Engin) (TV Dizisi)

2014 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Maksut) (TV Dizisi)

2013 – Emret Komutanım: Yeniden (Serdar) (TV Dizisi)

2011 – Ay Tutulması (Zafer) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (Kemal) (TV Dizisi)

2008 – Küçük Kadınlar (Barış) (TV Dizisi)

2007 – Yaralı Yürek (Bulut) (TV Dizisi)

2007 – El Gibi (Barış) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (Akın) (TV Dizisi)

2005 – Dabbe (Cem) (Sinema Filmi)

2004 – İnce Hacı (Hacı) (TV Filmi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Damat Burhan) (TV Dizisi)

2003 – Hekimoğlu (Hekimoğlu) (TV Dizisi)