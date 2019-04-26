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  • 26.04.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 21:55

Hercai dizisinin Cihan Şadoğlu'su ? Kaç yaşında ve nereli?

Cuma akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai dizisi izleyicilerin ilgisini çekti. İzleyiciler şimdi Hercai dizisinin Cihan Şadoğlu'su sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Serdar Özer kimdir?

Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Cihan Şadoğlu'su sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN CİHAN ŞADOĞLU'SU SERDAR ÖZER KİMDİR?

, 21 Ocak 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Serdar Özer, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşamış; Bana Sevmeyi Anlat, Küçük Kadınlar, Dedemin Dolabı, Emret Komutanım Yeniden ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Cihan karakterine hayat veren Serdar Özer, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve Kova burcudur.

Serdar Özer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Cihan) (TV Dizisi)
2018 – Kızlarım İçin (Yağız) (TV Dizisi)
2017 – Cesur ve Güzel (TV Dizisi)
2016-2017 – Bana Sevmeyi Anlat (Engin) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Gece (Engin) (TV Dizisi)
2014 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Maksut) (TV Dizisi)
2013 – Emret Komutanım: Yeniden (Serdar) (TV Dizisi)
2011 – Ay Tutulması (Zafer) (TV Dizisi)
2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)
2008 – İpsiz Recep (Kemal) (TV Dizisi)
2008 – Küçük Kadınlar (Barış) (TV Dizisi)
2007 – Yaralı Yürek (Bulut) (TV Dizisi)
2007 – El Gibi (Barış) (TV Dizisi)
2005 – Yanık Koza (Akın) (TV Dizisi)
2005 – Dabbe (Cem) (Sinema Filmi)
2004 – İnce Hacı (Hacı) (TV Filmi)
2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Damat Burhan) (TV Dizisi)
2003 – Hekimoğlu (Hekimoğlu) (TV Dizisi)

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