Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizisi Zalim İstanbul erken sezon finali kararı aldı. Dizinin final yapacağı iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Ancak Zalim İstanbul'un final yapılacağı konuşulurken diziden erken sezon finali kararı geldi.

YAZ BOYU DEVAM EDECEĞİ KONUŞULUYORDU

İlk 4 bölümüyle reyting yarışında Çukur ve Söz gibi iddialı dizilere kafa tutmayı başaran Zalim İstanbul'un yaz boyu devam edeceği konuşulurken erken sezon finali kararı geldi.

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Kanal D'de ekranlara gelmeye başlayan ve dizi sektörüne hızlı bir giriş yapmayı başaran iddialı Zalim İstanbul dizisi hakkında karar verildi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Bahar Şahin ve İdris Nebi Taşkan'ın bulunduğu dizinin 27 Mayıs'ta ekranlara ara vereceği öğrenildi.