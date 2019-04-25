Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde Deniz ve Azra, Zerrin'in korkunç planlarını öğrendi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Avlu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra ve Deniz, Zerrin'in korkunç planı ile ilgili bir gerçeği daha öğrenir. Fakat bu bilginin beraberinde getireceği felaketten kimsenin haberi yoktur.

MELİS'İN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yanda Melis'in umutsuzluğa yüz tutmuş bekleyişi hala devam etmektedir. Deniz ise geçmişine tutunmak ya da geçmişinin üstünü örtmek arasında gidip gelmektedir.

DENİZ GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞİYOR

Deniz, geçmişi bir insanı ne denli sarsabilir sorusunun cevabını kendi gözleriyle görmek üzeredir. Bu sırada Azra ile hem fikir birliği oluşturmaya çalışmakta hem de başlarındaki belaya bir çözüm yolu aramaktadırlar.