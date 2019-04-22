Zalim İstanbul dizisi pazartesi akşamı Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Civan'ın tutuklanması ortalığı karıştırdı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre, karşısında Cenk'i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır.

CİVAN KURTULACAK MI?

Agah suçlamayı reddeden Civan'ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay'ın yakasında yine Seher'in elleri vardır.

YILMAZ AİLESİ ZOR DURUMDA

Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim'i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler.

CİVAN TUTUKLANIYOR

Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan'ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agah'ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agah'ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agah, Cenk'i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agah'a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.