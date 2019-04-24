Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Gülper Özdemir Hazan karakteriyle izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden birisi oldu. İzleyiciler şimdi Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir kimdir sorusuna yanıt arıyor.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay'ın paylaştığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterini canlandırmıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Pamir Pekin ve Caner Şahin ile paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda Elif karakterini canlandırmıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Meleklerin Aşkı dizisindeki performansıyla dikkat çekti.

Gülper Özdemir son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterini canlandırmaya başladı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Tahir'i hiç beklemediği bir halde yakalar. Tahir için durumu açıklamak yeterince zor değilmiş gibi, Deli Hanife'nin işin içine girmesi olayı iyice çıkmaza sokar. Tahir için Nefes'e kendini affettirmek sandığından zor olur.

Kaleliler iş dünyasındaki yeni rakiplerini fazla küçümseyince beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. Fatura Murat'a kesilirken, Murat'ın Mustafa'dan yediği dayak aileye sırtını dönmesine sebep olur. Tahir'in unutmaya çalıştığı karabasan Nefes'in rahatsızlanmasıyla tekrar ortaya çıkar. Tahir artık Nefes'e Vedat'tan gelen sırrı açıklamak zorundadır, Nefes ise Vedat'ın hayaletiyle yüzleşmek...